Post Gara: a Sky le interviste di Lobotka e Anguissa

Post gara interviste a Sky Sport, Anguissa: “Il Napoli adesso è un’altra squadra, siamo più uniti, si può ancora fare qualcosa di positivo”

Stanislav Lobotka a Sky Sport: “I primi 15′ non sono stati positivi, abbiamo perso tanti palloni facili, ovviamente il Barcellona con la qualità che ha, sfrutta le occasioni. Poi abbiamo iniziato a pressare e giocare come sappiamo, ma quando crei le occasioni devi fare gol se vuoi sperare di recuperare il risultato. In questi casi serve anche un po’ di fortuna. Abbiamo comunque dato il massimo, ora testa al campionato e cerchiamo di vincere più partite possibili“. Il rigore su Osimhen? “All’inizio a caldo dal campo pensavo fosse rigore, ma l’arbitro ha detto che non c’era. E’ difficile da giudicare, sono contatti che a volte vengono giudicati rigori e altre volte no. Forse è il caso di non dire nulla…“.

Frank Zambo Anguissa a Sky Sport: Perché avete sofferto così tanti nei primi 20’? “Abbiamo giocato contro una squadra di qualità che è venuta a pressare ferocemente. Quando devi fare le cose le devi fare facilmente. Abbiamo preso due gol che secondo me si potevano evitare, è il calcio. La cosa buona che abbiamo subito segnato con Amir, si poteva fare qualcosa se in attacco facevamo le scelte giuste. La squadra ha fatto tutto per vincere, ma non l’ha fatto. Non possiamo niente di più, il calcio è così, puoi dare tutto e non vincere. Sono comunque contento perché la squadra ha dato tutto”. Ora dovete ributtarvi sul campionato: “Ci sono ancora tante partite, dobbiamo a vincerle tutte. Per me si può fare ancora qualcosa di grande. Il Napoli adesso è un’altra squadra, siamo più uniti. I calciatori pensano più alla squadra che a loro stessi. L’atteggiamento del gruppo è positivo e si può ancora fare qualcosa di positivo”. Serata storta per Kvara e Osimhen o poca esperienza? “Non so cosa dire, sono contento di loro. Non si può esser forte e segnare. Sono ragazzi che danno sempre tutto per la squadra, si può vincere e segnare o non farlo come oggi. Siamo tutti con loro, ci sono giornate così. Non è questione e di esperienza, l’anno scorso hanno fatto una stagione incredibile e possono ancora ripeterla quest’anno. Il campionato non è finito, la squadra ha bisogno e si fida di loro, lo devono capire. Gli parleremo e fargli capire che devono dare tutto”.

