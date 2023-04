Posticipo partita con la Salernitana: le difficoltà dei tifosi che vivono lontano da Napoli

L’altra faccia della medaglia del posticipo della partita Napoli-Salernitana, slittata dal sabato alla domenica per motivi di ordine pubblico, è quella dei tifosi che abitano lontano da Napoli.

Tifosi che hanno prenotato viaggio e hotel quando la partita era in programma il sabato, ora per motivi logistici rischiano di non poter andare più allo stadio con la gara slittata alla domenica successiva.

Non solo i costi del viaggio e della notte in hotel.

L’altra possibile beffa è legata anche ai soldi investiti per l’acquisto del biglietto nominativo per entrare al Maradona. Ad oggi non è previsto il cambio utilizzatore e, nel caso un tifoso fosse costretto per motivi logistici a non partecipare alla gara, non ha la possibilità di poter regalare il biglietto a una seconda persona.

Comments

comments