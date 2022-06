Postocchi: “Se il Napoli vuole vincere non deve perdere Koulibaly e Ospina. Meret titolare un problema tecnico, Kvaratskhelia ha qualità”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

“Se il Napoli ambisce a vincere qualcosa, non deve perdere alcuni tasselli importanti. Calciatori come Koulibaly, come Ospina, come Lobotka… Sono stati loro il perno di questa stagione, dove gli azzurri hanno perso punti solo in circostanze sfortunate o banali. Meret titolare? Il problema è tecnico: per il tipo di calcio che fa Spalletti, serve un portiere bravo con i piedi. Deve migliorare, altrimenti sarebbe un grave errore puntare su un elemento che non gode della totale fiducia dell’allenatore. Kvaratskhelia? Grande fisicità, grande tecnica, bravo nell’uno-contro-uno. Va misurato nel calcio italiano, ma le qualità ci sono e queste sono le cose che contano di più. La costruzione dal basso e le parole di Allegri? Chi non riesce ad insegnare qualcosa, solitamente dice che non funziona… Allenatori come Klopp, Tuchel e Guardiola sono stati innovatori. E le grandi squadre sono tutte frutto delle innovazioni di questi personaggi unici. Il Napoli e la concorrenza? È impossibile dare definizioni, ne parleremo alla fine del calciomercato. Una grande squadra che vuole vincere, ripeto, i grandi calciatori non li vende. Anzi, li tiene e ne compra altri”.

Comments

comments