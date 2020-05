Pozzo presidente Udinese: “Riprendere il 13 giugno è un’offesa all’intelligenza”

Dopo le parole del DS Pier Paolo Marino [LEGGI QUI] nell’Udinese anche il presidente Pozzo si dice contrario a far ripartire la Serie A il prossimo 13 giugno.

Questo un passaggio delle sue dichiarazioni a RadioRai:

“Non sono d’accordo sulla data del 13 giugno, è un insulto all’intelligenza.

Ma non è vero che noi non vogliamo riprendere, siamo pronti a ragionare con tutti.

C’è un problema di fondo che è quello della condizione dei giocatori, qualsiasi preparatore atletico direbbe che è impossibile riprendere così presto dopo due mesi e mezzo di inattività.

Serve almeno un mese di allenamento agonistico.

Per me, per coerenza, si dovrebbe riprendere a fine giugno. Siamo disposti a ricominciare il campionato, in sicurezza, ma bisognerà farlo usando il cervello”.