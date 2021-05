Pozzo su De Paul: “Speriamo che rimanga ancora”

Il patron dell’Udinese, Pozzo, parla di Rodrigo De Paul in un’intervista concessa a Sportitalia dove riflette sul club bianconero.

Su De Paul Pozzo si esprime così:

“Rodrigo è un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. Lui è un giocatore fantastico, speriamo che rimanga ancora perché con lui ci siamo divertiti e vorrei divertirmi ancora.”

Poi parla anche della Superlega e della Juventus:

“La Superlega per me è un’idea assurda che non ha avuto vita, effettivamente non è neppure nata e si è chiusa lì la questione. Agnelli sta facendo gli interessi specifici della Juventus, che non sono sempre gli interessi del calcio.”

