PRE – Spalletti a DAZN: “Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN nel prepartita di Napoli-Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Come commento i complimenti di Mourinho? Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio, li prendo come se fosse un complimento per quanto fatto dalla squadra fin qui. Un comunicatore importante come lui può sbagliare, a gennaio nessuno ha mai vinto il campionato.

L’incostanza di chi segue è un segnale di ciò che può accadere durante il campionato. Noi abbiamo l’imposizione di fare un passo per volta, portare nelle partite tutte le nostre qualità e ciò che ci ha permesso fin qui di essere primi. Dentro questo comportamento c’è la possibilità anche di arrivare in fondo in questa maniera qui”.

Comments

comments