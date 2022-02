Zanetti a DAZN: “Non dobbiamo pensare solo alla fase difensiva”

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nell’immediato prepartita con il Napoli.

“Il Napoli attacca con tanti effettivi e noi dobbiamo impensierirli senza giocare solo in fase difensiva.

Giochiamo con tre punte pure e anche noi abbiamo le nostre carte da giocarci.

Per noi è un campionato difficile ma lo sapevamo. Dobbiamo sempre cercare la prestazione che ci permette di guardare con fiducia al futuro, come abbiamo fatto con l’Inter quando abbiamo messo in difficoltà la prima della classe”.

