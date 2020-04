Pregiudicato positivo scappa da Milano: arrestato a Napoli. Un malvivente aveva approfittatto del ricovero in ospedale per far perdere le proprie tracce.

Ma la sua fuga è duarata una ventina di giorni. Un pregiudicato positivo al coronavirus, scappato da unastruttura ospedaliera di Milano agli inizi di aprile, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia ferroviaria.

