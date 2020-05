Il virologo Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi, si è espresso sulla possibilità di vedere i tifosi allo stadio a partire da luglio.

Di seguito le sue parole, riportate dal portale online de La Gazzetta dello Sport:

“Da metà luglio possibile una piccola fetta di spettatori negli stadi? È possibile. Per ridurre quanto più possibile la circolazione del virus, è giusto agire con cautela. La disponibilità effettiva di un vaccino richiede un anno, un anno e mezzo come minimo. Per ora bisogna convivere con il virus.

Risalita curva pandemica? È un rischio che esiste e a cui dobbiamo pensare, attrezzandoci per evitare altri dolori. Più contatti, più possibilità di avere dei focolai. La sfida sarà quella di riuscita di individuarli per tempo e limitarne la diffusione.

Sicuramente il contatto stretto è quello più pericoloso, ma anche la via indiretta degli oggetti, contatti conseguenti, non sono da sottovalutare. Il calcio può ripartire a porte chiuse per ora.“

Comments

comments