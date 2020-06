Prelievo del quattro per cento sugli stipendi dei calciatori di serie A per finanziare il fondo dilettantistico: la proposta nel decreto rilancio.

Ecco cosa dice l’emendamento: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021 una quota pari al 4 per cento dei compensi annuali dei calciatori dei club di serie A nonché una quota del 2 per cento dei compensi degli agenti sportivi viene versata, per ciascun anno, a titolo di Contributo di Solidarietà, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1”. Fondo che è appunto il “Salva sport”. Il prelievo avrebbe un limite temporale come peraltro l’intervento sulla raccolta delle scommesse sportive, che ha una durata biennale con un minimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 per il 2021.

Gazzetta dello Sport.

