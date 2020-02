Premier Conte: “Serie A? Non so ancora se continueremo con queste disposizioni la prossima settimana”

Il Premier, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La7 in merito al rinvio di alcune partite di Serie A a causa del Coronavirus.

“In questo momento non so dire se continueremo con queste disposizioni anche la prossima settimana. Le decisioni vengono prese in accordo con tecnici e comitato scientifico, valutiamo giorno per giorno. Non credo potremo allentare misure nel giro di appena qualche giorno. Qualunque decisione non verrà presa su base politica ma su basi tecnico-scientifiche.”

