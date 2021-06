Premier League, Benitez torna a Liverpool ma stavolta per allenare l’Everton: è ufficiale

Sarà Rafa Benitez a prendere il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton: lo spagnolo torna, così, in Premier League dopo più di due anni.

Benitez, che ha recentemente chiuso la sua esperienza in Cina al Dalian, dove ha lavorato anche con Marek Hamsik, tornerà nella “sua” Liverpool, ma questa volta per allenare i Toffees, storici rivali dei Reds con cui ha conquistato la Champions League nel 2005. In Inghilterra lo spagnolo, oltre al Liverpool, ha allenato anche il Chelsea, vincendo l’Europa League nel 2013, e il Newcastle, dal quale si è separato nel 2019.

