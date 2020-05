Premier League, c’è la data per la ripartenza: si ricomincia il 17 giugno

La Premier League muove nuovi, importanti passi, verso la ripartenza, dopo l’interruzione forzata a causa dell’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico Telegraph, manca ancora l’ufficialità, ma i 20 club avrebbero trovato un accordo per riprendere il campionato il 17 giugno, una data in cui potrebbero essere recuperati Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal, due gare che non si disputarono prima dello scoppio della pandemia. Poi, tre giorni più tardi, torneranno in campo anche le altre squadre, ovviamente a porte chiuse.

Comments

comments