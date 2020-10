Premier League: chi è l’anti Liverpool?

Lo spettacolo del calcio europeo è tornato a infiammare i cuori degli appassionati. Tutti i maggiori campionati del Vecchio Continente sono iniziati, chi prima chi dopo.

Occhi puntati, dunque, su chi potrà portare a casa il titolo in Ligue 1, Serie A, Liga spagnola, Bundesliga e Premier League. Quest’ultima, tra l’altro, si sta rivelando più equilibrata che mai e ha già regalato diversi colpi di scena nonostante sia appena iniziata. Ovviamente, è partita la caccia alla squadra vincitrice della scorsa edizione: il Liverpool delle meraviglie di Jurgen Klopp.

I Reds sono sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale e la riconferma sul tetto d’Inghilterra. La squadra si è rinforzata ulteriormente, vedasi a tal proposito l’arrivo di Thiago dal Bayern Monaco. Ma dovranno essere i punti fermi della rosa a fare la differenza: da Salah, Mané e Firmino in attacco, per arrivare ad Alisson in porta. Tra l’altro il Liverpool è partito molto bene in questa Premier League, ottenendo tre vittorie nelle prime tre giornate e attestandosi in testa alla classifica del campionato.

Guardando al mercato e al blasone delle altre squadre inglesi, verrebbe da pensare che la vera anti-Liverpool possa essere, senza dubbio, il Manchester City, come profilato dalle scommesse online. Gli uomini di Bep Guardiola hanno voglia di riscatto, dopo la pessima annata appena trascorsa e conclusasi con uno zero alla voce trofei vinti. Un’onta sicuramente poco gradita da squadra e società che vogliono rimediare già in questa stagione. Gli acquisti di Nathan Aké, che garantisce più opzioni a una difesa spesso traballante e in emergenza, e di Ferran Torres, che rimpinguerà il buco lasciato in attacco da Leroy Sané, partito per la Germania, dovrebbero garantire alla squadra di Manchester la possibilità di lottare con il Liverpool per la vittoria finale del campionato. L’inizio, però, non è stato dei migliori, specialmente se si va a guardare alla sonora sconfitta subita in casa contro il Leicester per 2-5.

Dietro a City e Reds, troviamo il Chelsea. La squadra di Frank Lampard, infatti, ha messo a segno diversi colpi importanti sul mercato. Su tutti quelli di Timo Werner dal Lipsia, Kai Havertz dal Bayer Leverkusen, Ben Chilwell dal Leicester e Hakim Ziyech dall’Ajax. Una rosa di livello che dovrebbe permettere, almeno sulla carta, ai blues di rimanere in scia a Manchester City e Liverpool fino al termine della stagione, nonostante l’inizio non sia stato dei migliori: una sola vittoria nelle prime tre giornate.

Leggermente più staccate ci sono Manchester United e Arsenal. I Red Devils vogliono tornare a lottare per le posizioni di vertice dopo diversi anni piuttosto difficili, con risultati altalenanti in classifica. La partenza, però, non è stata quella sperata. I gunners, invece, hanno all’attivo due vittorie e una sconfitta nelle prime tre di Premier League e vogliono migliorare il decimo posto ottenuto lo scorso anno. I rinforzi presi sul mercato sono di ottima qualità e chissà che non possano aiutare i londinesi a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Sorprendono, invece, Leicester ed Everton, a punteggio pieno dopo le prime tre giornate alla pari del Liverpool. Vardy e compagni hanno già rifilato 5 reti al favoritissimo Manchester City, mentre gli uomini di Ancelotti vogliono sfruttare al meglio l’effetto sorpresa, forti di un mercato che li ha visti portare a Liverpool, tra gli altri, James Rodriguez e Cengiz Under. Sarà una Premier League tiratissima fino all’ultima giornata.

