Premier League, due partite del Boxing Day rinviate

La redazione di Sky Sport riporta le ultime sulla Premier League, con due partite del Boxing Day rinviate per Covid.

Le due partite sono Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford. Una decisione dovuta ai tanti casi Covid; questa la nota ufficiale:

“La Lega è consapevole che la decisione di posticipare queste due partite deluderà i tifosi e comprende le loro frustrazioni in un momento speciale dell’anno in cui i fan non vedono l’ora di assistere e guardare le partite di calcio. La Lega punta a fare più chiarezza possibile, ma purtroppo a volte bisogna stabilire dei rinvii con breve preavviso, perché la priorità è la sicurezza. La Lega si adopererà per mantenere aggiornati i tifosi su altre partite a rischio.

Il Consiglio valuta le richieste di rinvio delle partite caso per caso, sulla base delle regole esistenti e delle linee guida sul COVID-19 introdotte ai club alla luce della nuova variante di Omicron. Il Consiglio valuterà una serie di fattori, inclusa la capacità di un club di schierare una squadra; lo stato, la gravità e il potenziale impatto dell’epidemia di COVID-19 nel club; e la capacità dei giocatori di prepararsi e giocare in sicurezza per la partita.

Pur riconoscendo che un certo numero di club stanno vivendo epidemie di COVID-19, è intenzione collettiva dei club e della Lega continuare con l’attuale calendario delle partite ove possibile in sicurezza. Alla luce del recente aumento dei casi di COVID-19 in tutto il paese, la Premier League ha reintrodotto le misure di emergenza. Questi includono protocolli come test più frequenti, indossare coperture per il viso mentre si è al chiuso e osservare il distanziamento sociale.“

