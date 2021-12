Premier League, focolaio Leicester: rinviata la gara di questa sera contro il Tottenham

Peggiora la situazione legata al Covid-19 in casa Leicester, squadra che la scorsa settimana aveva affrontato il Napoli con diversi positivi.



Il numero di positivi è progressivamente aumentato, e il consiglio di amministrazione della Premier League ha scelto di rinviare la partita che le Foxes avrebbero dovuto giocare, questa sera, contro il Tottenham, altra squadra alle prese con un numero cospicuo di casi Covid e che la scorsa settimana non è potuta scendere in campo contro il Rennes, in un match di Conference League.

