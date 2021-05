Premier League, i verdetti dell’ultima giornata: Chelsea e Liverpool in Champions, Leicester e West Ham in Europa League

Si è conclusa oggi la Premier League che ha decretato gli ultimi verdetti relativi alle qualificazioni alle prossime edizioni delle Coppe Europee.

Grazie alla vittoria ottenuta contro il Crystal Palace, il Liverpool completa la rimonta e conquista una clamorosa qualificazione in Champions.

Si qualifica anche il Chelsea che perde in trasferta contro l’Aston Villa ma approfitta della contemporanea sconfitta del Leicester che perdendo contro il Tottenham va in Europa League. Con questa vittoria, invece, gli Spurs vanno in Conference League.

L’ultimo posto disponibile per l’Europa League è stato conquistato dal West Ham che ha battuto 3-0 il Southampton.

