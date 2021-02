Premier League, il Manchester City si impone per 4 a 1 sul Liverpool

In Premier League oggi è andato in scena il big match tra il Manchester City di Guardiola ed il Liverpool di Klopp.

Il City di Gaurdiola si è imposto per 4 a 1 contro i Reds guidati dal tecnico tedesco. Protagonista in negativo il portiere del Liverpool Alisson, che ha compiuto due errori grossolani in fase di disimpegno che la squadra di Manchester ha sfruttato in pieno realizzando due gol.

Un match intenso e combattuto, che però ha visto il Manchester City, forse, spodestare del tutto il Liverpool facendolo sprofondare a -10 dalla vetta.

Comments

comments