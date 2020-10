Premier League, il Tottenham asfalta il Manchester United: a Old Trafford finisce 1-6!

Successo tennistico del Tottenham, che batte, in trasferta, il Manchester United, nel primo posticipo del 4° turno di Premier League.



Gli Spurs, guidati dal grande ex Mourinho, si sono imposti, a Old Trafford, con un perentorio 6-1, nonostante l’iniziale vantaggio dei Red Devils, siglato da Bruno Fernandes su calcio di rigore, dopo appena 2′. Pareggio immediato, firmato Ndombelè, per il Tottenham, che addirittura al 7′ si porta in vantaggio grazie a un gol di Son. Al 28′, cartellino rosso per Martial e allora gli Spurs dilagano, trovando altre due reti con Kane e Son. Nella ripresa, la musica non cambia e c’è gloria anche per Aurier, autore di una grande prestazione, prima del calcio di rigore di Kane che chiude i conti.

Comments

comments