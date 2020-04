Premier League, non si ricomincia a maggio. Novità anche sugli stipendi

Il portale del giornalista Sky Gianluca Di Marzio riporta le ultime in arrivo dall’Inghilterra, in merito alla Premier League.

I club, in una riunione, hanno deciso che è inappropriato ricominciare con il campionato ad inizio maggio; per questo l’inizio è spostato a quando sarà sicuro farlo senza compromettere la salute di tutti, che è la priorità in questo momento.

In più, novità anche dal fronte stipendi: i club hanno concordato di consultare i propri giocatori per una combinazione di riduzione degli stipendi e rinvii pari al 30% dello stipendio annuale.

Comments

comments