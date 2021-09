Premier League pronta a bloccare i sudamericani nella pausa delle Nazionali

I club di Premier League sono pronti a trattenere di nuovo i propri calciatori sudamericani se dovessero saltare delle partite a causa della sosta delle Nazionali.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i club rilasceranno i giocatori per le imminenti qualificazioni ai Mondiali solo se le nazionali permetteranno ai calciatori di rientrare prima dell’ultimo turno.

I dirigenti dei club inglesi sono in trattativa anche con il governo britannico per ottenere l’esenzione dalla quarantena per i calciatori provenienti dai paesi inseriti nella lista rossa. Una opzione potrebbe essere quella per cui i i calciatori di verrebbero messi in quarantena per cinque giorni in una “bolla del club” anziché gli attuali 10 negli hotel designati.

