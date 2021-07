Premier League, restrizioni per i colpi di testa in allenamento

Il giornalista SKY Gianluca Di Marzio ci fa sapere che le associazioni del calcio inglese hanno deciso di porre un limite ai colpi di testa che i giocatori potranno effettuare in allenamento.

La decisione è stata resa ufficiale oggi da Football Association, Premier League, English Football League, Professional Footballers’ Association e League Managers Association.

La misura viene adottata con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei calciatori e prevenire possibili infortuni alla testa o danni cerebrali.

Per i professionisti il limite viene raccomandato un massimo di 10 colpi di testa, mentre per i dilettanti il è stato richiesto a 10 il numero di colpi di testa per sessione d’allenamento, con una sola sessione settimanale in cui vengono inclusi i colpi di testa,- queste le parole di Mark Bullingham capo della FA.

