Premier League: sei positivi ai test per il coronavirus, isolati per sette giorni

Sul sito ufficiale la Premier League ha comunicato i risultati dei test per il coronavirus effettuati ai gruppi squadra.

Questo il comunicato postato sul sito ufficiale del principale campionato inglese.

“La Premier League conferma che nei giorni domenica 17 e lunedì 18, sono state esaminate 748 persone tra giocatori e staff.

Di queste, sei sono risultate positive appartenenti a tre squadre. I contagiati si isoleranno per un periodo di 7 giorni.

La Premier League sta fornendo queste informazioni ai fini dell’integrità della concorrenza e della supervisione; non saranno dati dettagli specifici in relazione alle squadre o ai singoli coinvolti per questioni legali e operative“

