Premier League, sì al prolungamento dei contratti in scadenza oltre il 30 giugno

La Premier League è al lavoro per cercare di risolvere il problema dei contratti in scadenza il 30 giugno, un ostacolo non di poco conto per la ripresa dei campionati.

La UEFA non ha dato disposizioni in merito, così i club del massimo campionato inglese, nella riunione tenutasi lunedì, hanno votato all’unanimità una soluzione che potrebbe essere presto adottata anche in Italia, prolungando i contratti (compresi i prestiti) fino al termine effettivo dei campionati.

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Premier League è arrivata la conferma: “I club e i calciatori potranno acconsentire mutualmente all’estensione dei contratti oltre il 30 giugno e fino al termine dell’attuale stagione. Ciò è stato deciso per assicurare il più a lungo possibile ai club di competere in questa stagione con la stessa squadra con cui l’hanno iniziata. Va sottolineato che l’estensione deve essere accordata da entrambe le parti. Ora i club e i giocatori avranno tempo fino al 23 giugno per trovare un’intesa”.

