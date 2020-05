La Premier League si organizza per ripartire dopo il via libera del governo britannico. Data di ripartenza prevista tra il 6 e il 13 giugno.



Anche il calcio inglese ha deciso di seguire la stessa linea della Germania.

Infatti come la Bundesliga anche la Premier League non prevede nessuna quarantena di squadra nel caso si dovesse riscontare una positività tra i calciatori, ma in quarantena sarà messo solo il singolo contagiato.

