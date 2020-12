Premier League – Torna il pubblico in alcuni stadi. La federazione inglese ha acconsentito ma solo nelle zone meno esposte al contagio.

Nel football inglese gli stadi tornano a ospitare spettatori dopo quasi nove mesi. Si tratta di un primo passo annunciato nei giorni scorsi dal governo britannico che ha deciso di consentire la riapertura parziale degli impianti con una capienza derivante dalla sede dei vari club. In particolare in questo weekend in Premier League ci saranno fino a duemila spettatori in 5 stadi, a distanza di 271 giorni dall’ultimo match con il pubblico.

