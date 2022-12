Premio alla carriera per Moggi, Coni: “Abbiamo ritirato il patrocinio ieri mattina”

L’Italian Sport Awards ha deciso di assegnare un premio alla carriera a Luciano Moggi, l’ex d.g. della Juventus radiato nel 2018 dal mondo del calcio.

L’Italian Sport Awards ha dichiarato a ZetaLuiss che “il giudizio della giuria è insindacabile e non verranno comunicati i nomi di chi ne ha fatto parte”. Il Coni in un primo momento è apparso sorpreso, come se non fosse stato a conoscenza del premio a Moggi, poi ha commentato: “Il CONI, in relazione ad alcune notizie diffuse impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all’evento Festival del Calcio Italiano–Italian Football Awards 2022, e di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”. Anche gli uffici di Milano, dove ha sede la Serie B, confermano: “Abbiamo ritirato il patrocinio ieri mattina, appena abbiamo appreso che il Premio sarebbe stato assegnato a Moggi. Non condividiamo i valori che hanno portato alla sua premiazione”.

