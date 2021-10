Premio Colalucci. Mancini: “Napoli da scudetto” e il GM romanista non ritira il premio

Consegnati presso la sede del Circolo Antico Tiro A Volo i premi della settima edizione del premio “Giuseppe Colalucci” dedicato al popolare giornalista romano scomparso nel 1984.

A margine della cerimonia il CT dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato qualche battuta sul campionato di Serie A:

“Inter-Juventus sempre una sfida importante ma domani non è decisiva. Roma-Napoli sarà molto bella. Come diceva Boskov: sempre meglio perdere una volta 6-1 che sei volte 1-0. La Roma ha giocato su un campo ostico, a volte può capitare. Il Napoli sta facendo bene e penso possa essere una candidata per lo scudetto, sarà un bel test. Insieme al Milan è la squadra che gioca meglio, merita di essere lì e giocano insieme da tanti anni”.

Intanto il general manager della Roma Tiago Pinto non ha ritirato il premio motivando così la decisione: “Per rispetto ai tifosi dopo l’1-6 in Norvegia non posso”.

