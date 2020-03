Pres. Lecce: “Mercoledì ci sarà un’assemblea con i presidenti. Verrà presa una decisione che vada bene a tutti”

Il pres. del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli durente la trasmissione Radio Goal.

“E’ chiaro che la scelta di rinviare le sfide al 13 maggio ci ha sorpresi. Non si può pensare che dei recuperi avvengano a fuochi quasi spenti. Può essere una buona idea quella di utilizzare il prossimo weekend per recuperare quelle sfide. Mercoledì alle 12 ci sarà un’assemblea con i presidenti in cui verrà presa una decisione che vada bene a tutti.

All’inizio la vicenda doveva coinvolgere pochi rinvii ma poi ha coinvolto sempre più squadre. Sono sicuro che mercoledì tutti i presidenti avranno lo stesso peso. E sono sicuro che nessuno tirerà l’acqua al proprio mulino.”

