Presentata a San Leucio l’Epica Vanvitelliana, prima tappa del Giro delle Regioni 2025

Nella splendido salone della Pro Loco di San Leucio, in piazza della Seta, gli organizzatori della ciclostorica casertana, giunta alla terza edizione, hanno svelato il percorso che attraverserà anche i giardini della Reggia vanvitelliana.

Il giro delle regioni 2025 è pronto a partire. Ad aprire il circuito il 30 marzo sarà l’Epica Vanvitelliana, giunta alla sua terza edizione. Tappa obbligata per gli amanti del ciclismo, che attrae e raduna al Borgo di Casertavecchia praticanti provenienti da più parti di Italia, con biciclette e abbigliamento d’epoca.

La novità di quest’anno sarà l’ingresso di tutti i partecipanti all’interno del Parco Reale, infatti Epica Vanvitelliana è stata inserite tra le manifestazioni di valorizzazione partecipata bandite dalla Reggia di Caserta, guidata sapientemente dal Direttore Tiziana Maffei. L’evento è stato presentato sabato scorso nella sala della Pro Loco di San Leucio, in piazza della Seta, alla presenza di Luca Gargiulo, co-organizzatore del Giro delle Regioni.

Dare la possibilità ai partecipanti di poter percorrere i viali del parco vanvitelliano arricchisce e valorizza l’intero percorso, proiettando l’Epica tra le manifestazioni di maggiore interesse, sia in Italia che in Europa.

Il Presidente del Velo Club Caserta Ammirati Mariagrazia insieme a tutto il comitato organizzatore e alle Proloco di Casertavecchia, Caserta, San Leucio, Sant’Agata de Goti, Valle di Maddaloni e Limatola sta lavorando intensamente affinché gli oltre 150 partecipanti possano essere accolti nel migliore dei modi, facendo loro scoprire e degustare i prodotti del nostro territorio lungo tutto il percorso.

“Creare un modo di fare ciclismo diverso, fatto di aggregazione, convivialità – spiega il Presidente Ammirati – dove i valori dell’amicizia e della solidarietà prevalgano sulla competizione è da sempre il nostro obiettivo”.

L’ideatore dell’evento Arturo Bernardo ha spiegato in conferenza che il motivo che muove la macchina organizzatrice è quello di voler creare qualcosa di diverso, in un territorio capace di attrarre il turismo in bicicletta, e di ospitare eventi di grande portata. Far riscoprire le Borgate e i piccoli comuni della provincia di Caserta e Benevento, ricchissimi di storia, è di per se cosa straordinaria.

Lo scopo della ciclostorica è chiaro, e va ben oltre le semplici e salutari pedalate. Un ciclismo che riparta insomma dalle bici in acciaio, dalle maglie in lana, dalle strade bianche, che vuol provare a contagiare quell’altro di mondo, fatto di andature forsennate e dall’esasperazione delle prestazioni agonistiche nel mondo amatoriale.

Gli Enti Comunali coinvolti, in primis le Proloco di Casertavecchia, San Leucio Valle di Maddaloni, e Limatola credono in maniera univoca nella possibilità di trovare uno sviluppo diverso di queste zone, fatto di turismo lento ed ecosostenibile che porta alla scoperta profonda anche delle piccole realtà locali.

La Partenza il giorno 30 Marzo 2025 alle 8:30 avverrà dalla piazza del Duomo di Casertavecchia. Due sono i percorsi previsti: il primo di 40 km per i meno esperti e l’altro di 80 km. Dopo il via, direzione Reggia di Caserta e parco Vanvitelliano, a seguire il Belvedere di San Leucio. I primi chilometri saranno un’immersione totale nei siti Unesco della città di Caserta. Dopo la sosta al Belvedere gli epici raggiungeranno l’Acquedotto Carolino, accolti dalla proloco di Valle di Maddaloni tra figuranti in abiti borbonici e musica. Quindi un breve ristoro e in direzione di Sant’Agata de Goti si percorrerà la via Francigena, lungo l’antico sentiero dell’acqua di Vanvitelli su Monte Longano. Si raggiungerà pertanto il Comune di Limatola per proseguire poi lungo le strade caiatine e di Piana di Monteverna fino a rientrare nel capoluogo di provincia e iniziare l’ascesa verso il traguardo finale di Casertavecchia.

Un’immersione totale tra le bellezze paesaggistiche, monumentali e enogastronomiche di Terra di Lavoro, e un’occasione in più per diffondere la cultura e lo sport fatti di aggregazione e genuinità.

