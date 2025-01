Presentata a Visciano la struttura tecnica FCI Campania e il programma fuoristrada 2025

A guidare il nuovo comitato regionale della Federciclismo sarà il professore Umberto Perna, nella successione al decano e storico presidente Pino Cutolo.

Si è svolta a Visciano, località della provincia di Napoli, una serata carica di prospettive, che ha visto la presentazione della nuova struttura tecnica del comitato della Federciclismo Campania e del programma 2025 per il settore fuoristrada. L’evento ha richiamato un folto pubblico, composto da rappresentanti delle società ciclistiche, appassionati e autorità locali.

Sabato Trinchese, sindaco di Visciano, ha accolto calorosamente i partecipanti in una sala gremita. Il sindaco ha sottolineato la forte connessione di Visciano con il mondo del ciclismo, sia come strumento per la scoperta del territorio, sia per eventi di grande richiamo come il ciclo-pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Carpinello, che ogni anno attira migliaia di ciclisti.

Il Vicepresidente neoeletto del comitato campano Pietro Amelia, dopo vent’anni come responsabile del settore fuoristrada, ha rivolto agli astanti un discorso di entusiasmo e impegno, spiegando come il suo nuovo ruolo istituzionale rappresenti un’occasione per contribuire in maniera incisiva alla crescita del movimento fuoristrada campano.

Uno dei momenti più attesi è stata la presentazione della Campania Challenge MTB 2025, che vedrà un incremento delle tappe; sette infatti saranno gli appuntamenti in calendario. Gli organizzatori, tra cui Carlo Baliotto (Over The Top), Gennaro Napolitano (Team Bike Visciano), Giampiero Isolani (Ciclopicentia), Rocchino Placera (Ciclistica Oliveto Citra) e Gerardo Ciampa (Vesuvio Mountainbike), hanno illustrato le novità di ciascuna tappa, suscitando curiosità e aspettative per gli eventi che prenderanno vita nel corso dell’anno. Inoltre, è stata ricordata l’attiva campagna abbonamenti al costo promozionale di €140,00 per tutte le sette prove. La presentazione della Challange si è conclusa con l’intervento del consigliere Andrea De Felice che ha sottolineato l’importanza del fuoristrada nell’attività del comitato Campania, elogiando la multi-disciplina fucina di giovani talenti.

Il dott. Gabriele Nigro, responsabile del settore agonisti, ha presentato il calendario Cross Country, delineando i criteri di selezione per le tappe della Coppa Italia. A seguire, Michele Senatore, presidente della commissione Fuoristrada per la Provincia di Salerno, ha introdotto il circuito nazionale Borbonica Cup, per il quale è organizzatore della tappa campana con la ASD Rampikevoli, sottolineando l’importanza di una gara campana all’interno di un progetto di rilievo nazionale.

Per il mondo Gravity, Claudio Giosafatto ha parlato del Trofeo delle Regioni 2025, circuito che si estende su tutto il centro-sud Italia e che rappresenta uno dei pilastri della specialità a livello nazionale. Giosafatto ha inoltre annunciato collaborazioni con eventi internazionali e iniziative locali per sostenere il movimento giovanile dell’Enduro.

L’intervento di Daniele Albano, responsabile della disciplina Trial, ha concluso il quadro tecnico della serata. Albano ha parlato del campione Simone Della Rocca, portacolori del Team Bike Vesuvio e punta di diamante della specialità. Ma anche dei piani per sviluppare il Trial campano attraverso la formazione di tecnici e l’organizzazione di nuovi eventi.

La serata si è conclusa con i saluti di Arturo Cordato, responsabile della struttura tecnica, e il tradizionale taglio della torta. Tra brindisi augurali e scambi di idee, il 2025 del fuoristrada campano si è aperto con energia e determinazione, lasciando presagire una stagione di successi e nuove opportunità per il ciclismo regionale.

Ecco nel dettaglio il calendario agonistico del Campania Challenge MTB 2025:

13 Aprile, Granfondo Parco Regionale dei Monti Lattari (Over The Top) – Gragnano

11 Maggio, Marathon Moschiano Race (Moschiano MTB Adventure) -Moschiano

18 Maggio, Visciano Race (Team Bike Visciano) – Visciano

1 Giugno, Granfondo dei Monti Picentini (Ciclopicentia) – S. Cipriano Picentino

27 Luglio, Granfondo Parco del Sele (Bike & Sport) –Contursi Terme

14 Settembre, Marathon Monte Eremita e Marzano (Ciclistica Oliveto Citra) – Colliano

5 Ottobre, Vesuvio Race (Vesuvio MountainBike) –Torre del Greco

Cross Country 2025

16 Marzo XC Giovi (Bike & Sport) – Giovi Montena

23 Marzo XC Pimonte (Over The Top) – Pimonte

6 Aprile XC Monti di Eboli “Borbonica Cup” (Rampikevoli) – Eboli

15 Giugno XC Taurano Urban Race (Federal Team Race) – Taurano

29 Giugno XC Santa Anastasia (Emmevvi) –Santa Anastasia

6 Luglio XC Masseria del Cuccaro (Bike & Sport) –Eboli

