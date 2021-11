Presentato alla Feltrinelli di Napoli “L’idolo infranto – Chi ha incastrato Maradona?”

Ieri sera, alla “Feltrinelli” di piazza dei Martiri a Napoli, Marcello Altamura ha presentato il suo libro “L’idolo infranto – chi ha incastrato Maradona?”

Alla presentazione, oltre all’autore, erano presenti firme storiche del giornalismo napoletano e italiano, testimoni diretti dell’epopea “maradoniana” nel capoluogo campano. Tra questi c’era l’editorialista di Repubblica, Corbo, che ha ripercorso i giorni in cui, da Del Gaudio al viaggio in Canada, si è materializzato il sogno di vedere Diego in maglia azzurra.

“Avemmo un’imbeccata da Carlo Del Gaudio, dirigente sportivo tra i più importanti mai avuti in Italia, napoletano, e Maradona capì che Napoli poteva rappresentare la sua casa futura. Nel libro di Marcello, poi, è descritto benissimo l’ultimo giorno da calciatore a Napoli, in quel marzo del 1991, in cui al controllo antidoping tante cose andarono in modo strano, insolito.”

Marcello Altamura ha svelato la genesi del libro, i suoi incontri in conferenza con Maradona, le testimonianze inedite che rendono il quadro del suo addio da Napoli molto meno nebuloso e molto più chiaro. Molto emozionanti alcuni estratti, con le dichiarazioni di Maradona in tre fasi diversi della sua vita calcistica, lette con trasporto dall’attore, regista e drammaturgo Giovanni Meola.

fonte: comunicato stampa.

