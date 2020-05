Presidente Getafe: “Tanti club sono interessati ai nostri giocatori. De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni”

Il Presidente del Getafe, Angel Torres, ha confessato ai microfoni di Radio Marca l’interesse del Napoli per un suo calciatore.

«Il nostro obiettivo è restare nelle prime sei posizioni, poi sarà difficile trattenere alcuni giocatori in un anno così complicato a causa del coronavirus» – ha confessato Torres a Radio Marca – «Tanti club sono interessati a nostri calciatori, il presidente del Napoli ad esempio mi chiama ogni tre giorni». Non fa nomi, Torres, ma il riferimento chiaro è per Marc Cucurella, il centrocampista spagnolo classe 1998.

