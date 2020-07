Il Presidente del Lille Gerard Lopez, a margine della conferenza stampa dell’amichevole tra Lille e Mouscron, ha glissato sul futuro di Victor Osimhen.



“Sappiamo tutti che ci sono delle trattative in corso” – ha affermato il numero uno del Lille – “Ma non vi va di rispondere alle domande su Osimhen. Preferisco non commentare” – ha concluso il presidente.

