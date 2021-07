Presidente Pordenone: “Abbiamo chiuso per Ciciretti e Folorunsho. Abbiamo chiesto anche Gaetano”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mauro Lovisa, presidente del Pordenone. Queste le sue parole.

“Se avessi i soldi comprerei volentieri il Napoli! Ciciretti e Folorunsho li abbiamo chiusi. Ciciretti a titolo definitivo, Folorunsho in prestito. Mi aspetto tanto da questo ragazzo, abbiamo liberato Ciurria che voleva andare a Monza. Credo sia un giocatore importante e che ci possa dare un gran contributo. Ha avuto richieste anche dalla A. Per una seconda fascia di Serie A può essere pronto. Da noi può trovare l’ambiente. La nostra ambizione è quella di rompere le scatole tutti i campi, vogliamo crescere come club. Sentirete parlare di Massimo Paci come allenatore. Gaetano ha qualità incredibili, lo abbiamo sempre chiesto. Vediamo. Zanoli l’ho visto, è cresciuto molto, ha struttura fisica, so che è molto ben visto anche da Spalletti. Con il Napoli, quando ci sarà la possibilità, faremo altri affari”.

Comments

comments