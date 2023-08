Presidente Trapani: “Il Napoli mi è sembrata una squadra in difficoltà a centrocampo e in difesa”

Il presidente del Trapani (Serie D) Valerio Antonini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.

“Il ministro Abodi vuole un freno agli stranieri? Non sono d’accordo. Discorsi anacronistici viviamo in un mondo globalizzato e il futuro è questo. Il problema semmai è che le società non investono nei settori giovanili. Fatta eccezione per società come Atalanta, Udinese e Sassuolo, nessuno investe più nei settori giovanili. Le società dovrebbero essere costrette a investire nei giovani.

In Serie A vedo ancora squadre molto incomplete. Il Napoli mi è sembrata una squadra in difficoltà a centrocampo e in difesa. Osimhen è senz’altro sopra la media del nostro calcio e quindi risolve i momenti di difficoltà della squadra, ma credo che il Napoli abbia ancora bisogno di un po’ di tempo. Non ho visto un Napoli spumeggiante al netto del risultato.

L’Inter ha giocato una partita facile, quindi non è stato un test attendibile. La Fiorentina ha Italiano che è un allenatore bravo che sa far giocare la sua squadra. La Viola si è rinforzata e credo che a livello Europa possa dire la sua.

Favorita per lo Scudetto? La Lazio, se Lotito acquista altri due giocatori con il miglior allenatore della Serie A potrà puntare allo Scudetto.

Chi prenderei come allenatore se dovessi salire in A? Se potessi permetterlo, sceglierei tra Sarri e Spalletti. Molto più loro di un Conte, di un Mancini, di un Allegri“.

