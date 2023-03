Presidente Uanm: “Ultras Salernitana? Non si può soffocare la voglia di festeggiare dei tifosi del Napoli”

Bruno Magliano, presidente del Club Napoli Cava de’ Tirreni e presidente Uanm (Unione azzurra nel mondo), è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

«L’invito della curva della Salernitana a non esporre bandiere azzurre a Salerno? A mio avviso non si può soffocare la voglia di festeggiare dei tifosi del Napoli, e non a caso la stragrande maggioranza dei cittadini di Salerno ha criticato questo comunicato. Anche qui a Cava i giovani tifosi della curva della Cavese hanno chiesto la stessa cosa in nome di una mentalità che non condivido. E’ un problema loro, non la penso così, non è che tifando o festeggiando il Napoli manchiamo di rispetto a qualcuno. Io sono tifoso anche della cavese, anche di più, visto che in passato ho messo passione, impegno e soldi nella società per riportarla dall’Eccellenza alle soglie del professionismo. Ma sono anche tifoso del Napoli, non possiamo reprimere la nostra gioia. Il nostro club sta preparando una grande festa, nella nostra sede ci saranno tanti vessilli azzurri, abbiamo anche realizzato oltre 300 bandiere tutte uguali per tutti i soci del gruppo Uanm, pronte a sventolare quando sarà festa. Del resto Cava è stata sempre un feudo azzurro, ci sono da sempre tantissimi tifosi del Napoli. Inoltre la storia parla chiaro, Cava era una città fedelissima del regno di Napoli, i colori della nostra città sono stati decisi da Ferdinando d’Aragona re di Napoli».

