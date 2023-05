Presidente Udinese: “Samardzic al Napoli? Credo sia molto difficile che si muova”

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le indiscrezioni che danno Samardzic vicino al Napoli.

“Innanzitutto noi dobbiamo chiudere questa stagione in maniera dignitosa cercando di arrivare il più in alto possibile. Poi per quanto riguarda le trattative verranno poi valutate dalla proprietà. Non so se piace al Napoli, bisogna chiederlo al Napoli. Non ne sono a conoscenza, io dico chiaramente che Samardzic è un giocatore sicuramente in prospettiva per una grande sia in Italia che all’estero. E’ poliedrico, giovanissimo e per adesso è un giocatore dell’Udinese. Credo sia molto difficile che si muova.”

