Prestiti e contratti: la FIFA raccomanda il buon senso tra i club

Fifa Covid-19 FAQ. Si chiama così il documento stilato oggi per rispondere a uno dei temi più caldi della stagione: contratti e prestiti ancora in corso.

“La Fifa” si legge, “non ha alcuna autorità per prolungare o modificare unilateralmente i termini e le condizioni già stabilite” . Ma al contempo “crede fortemente che per sia importante muoversi collettivamente e suggerisce di prolungare le varie scadenze per rispettare tutte le parti in campo“.

La priorità è di “far completare la stagione alle squadre” (e quindi al club in cui attualmente si trova il giocatore), “per mantenere regolare l’andamento del campionato, tutti i club sono incoraggiati a trovare un accordo per posticipare la scadenza del contratto“. Inoltre, si permetterà di tesserare un calciatore che giocava in un club francese, olandese, belga o scozzese, vale a dire in squadre di campionati già conclusi.

Capitolo Calciomercato:

Specifica la Fifa, i contratti possono essere sospesi se non è possibile un accordo collettivo e se la situazione finanziaria del club non permette alternative. La stessa cosa riguarda le possibili rinegoziazioni: un trasferimento già concordato (per esempio quello di Petagna al Napoli) potrà essere rivisto nei suoi termini economici solo se tutte le parti coinvolte daranno il benestare. In sostanza, la Fifa auspica buonsenso da parte di tutti.

