Preziosi attacca De Laurentiis: “Ha chiamato l’Asl, noi no”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto a Radio Capital dove ha parlato anche del caso della partita tra Juventus e Napoli.

Nel farlo, Preziosi ha anche attaccato De Laurentiis. A seguire le sue parole:

“Quando sono stati contagiati Perin e l’altro giocatore il protocollo prevedeva che, se avessimo avuto più di 10 positivi, avremmo potuto chiedere sospensione, quindi no. Sembra che il Napoli abbia contattato l’Asl e non il contrario. Non mi faccia dire che non voleva giocare la partita, è qualcosa che si intuisce; è evidente che noi non abbiamo contattato l’Asl con due positivi e abbiamo giocato.“

