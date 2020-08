Preziosi: “Per i diritti TV sto con De Laurentiis, giusto la Serie A il 19 settembre”

Il presidente del Genoa, dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata di campionato per la terza stagione consecutiva, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio anch’io lo sport in onda su Radio Rai. Il patron genoano è d’accordo con De Laurentiis per i diritti TV.

Questo il passaggio sul progetto di De Laurentiis sui diritti TV del campionato di Serie A.

“Il Genoa è in vendita da tre anni, lo sanno tutti. Vorrei comunque staccarmi dalla gestione del club, a prescindere dalla vendita. Questa società mi impegna tanto, tutto comincia e tutto finisce.

De Laurentis? Sono sulla stessa linea. Cedere i diritti tv è fondamentale, abbiamo un anno di tempo per capire cosa fare, il prossimo anno saremo ancora con Sky e DAZN. Non dobbiamo sbagliare scelta.

Le date sono tra il 12 e il 19 settembre, si deve dare un attimo di respiro ai giocatori, serve un po’ di riposo. Stare a casa in modo forzato non è come fare una vacanza in modo sereno. Vogliamo dare dalle 2 alle 3 settimane. La mia idea è ricominciare il 19″.

