Preziosi, pres. Genoa: “Blocco retrocessioni non sarà preso in considerazione”

A Radio Rai il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della richiesta del blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato.

Una richiesta che non sarà presa in considerazione dalla FIGC, a detta del presidente del Genoa. Di seguito le sue parole:

“Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non sarà presa in considerazione. La nostra è una proposta, un’indicazione: la FIGC ha l’autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo.

Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio.“

