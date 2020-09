Preziosi: “Sono addolorato per i giocatori del Napoli”

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato del caso Genoa in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere della Sera oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Sono dispiaciuto e mortificato.

Di certo non mi aspettavo di dover gestire una situazione simile, con dieci giocatori e quattro componenti dello staff sanitario positivi. Eppure siamo stati attenti, non capisco come possa essere avvenuto il contagio.

Dei positivi qualcuno ha la febbre ma complessivamente la situazione è sotto controllo.

Piuttosto sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Mi auguro che non emergano tra loro positività al tampone.

Forse con il senno di poi avremmo dovuto sospendere già quella partita.

Rinvio della gara con il Torino? Ieri ho parlato con il presidente Paolo Dal Pino a cui ho fatto presente che, positivi a parte, anche gli altri non son potuti andare al campo. Come posso far giocare la mia squadra? Chi mando in campo, la Primavera? Io credo che serva un po’ di buon senso.

Prima di andare a Napoli sono stati tutti svegli fino alle 2 in apprensione per l’esito dei tamponi. Ci ha condizionati, come poi si è visto in campo. Come fai a non essere in ansia?

Continuità del campionato? Sono stra-preoccupato. Già abbiamo subito perdite economiche devastanti e con tutti questi positivi poi il governo si mostra prudente sulla parziale riapertura degli stadi. Episodi come quelli che sono accaduti al Genoa possono incidere sul corso della stagione”.

