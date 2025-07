Prima Corsa di S. Anna a Capodimonte: un trionfo di sport, fede e comunità

87 atleti hanno animato un percorso suggestivo, per celebrare i 450 anni della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Gennaro Betti e Francesca Maniaci i vincitori assoluti. La ASD Caracciolo Runners si aggiudica il titolo per società

Un’alba limpida e un sole splendente hanno salutato questa mattina la prima edizione della “Corsa di S. Anna”, un evento che ha unito sport, fede e amore per il territorio nel cuore di Capodimonte. 87 corridori iscritti si sono radunati in Piazzetta Lieti, presso Villa Capriccio, per affrontare un percorso tanto affascinante quanto impegnativo di 9,9 km, reso ancora più tecnico da un dislivello significativo. L’iniziativa, nata per celebrare i 450 anni di fondazione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, ha saputo trasformare una competizione sportiva in una grande festa di comunità.

Alle 8:00 in punto, il fischio di partenza del parroco Don Giuseppe Costagliola ha dato il via a un fiume colorato di atleti che si è snodato attraverso i luoghi più iconici del quartiere. I partecipanti hanno attraversato le quattro porte storiche del Real Bosco di Capodimonte, unendo la fatica della corsa alla meraviglia di un paesaggio unico, per poi affrontare il tratto più duro: la salita dei Ponti Rossi, con pendenze che hanno messo a dura prova anche i più allenati. Il calore del pubblico, che ha seguito gli atleti lungo il percorso ha testimoniato il profondo legame della cittadinanza per manifestazioni di questo tipo.

L’idea della corsa, come ha spiegato don Giuseppe Nurcato, vice parroco e anima del progetto, è nata dal desiderio di “unire la fede della nostra parrocchia alla fatica della corsa, creando un momento di condivisione che potesse andare oltre la semplice celebrazione“. Un’intuizione che ha trovato il pieno sostegno del parroco, don Giuseppe Costagliola, il quale ha sottolineato “l’immenso significato di vedere così tante persone riunite per festeggiare un anniversario così importante, simbolo di una comunità viva e partecipe”.

La vittoria nella categoria maschile è andata a Gennaro Betti della società ASD Atletico Riardo, che ha tagliato il traguardo con un tempo eccezionale di 32:55. Tra le donne, la prima a concludere la gara è stata Francesca Maniaci tesserata per l’ASD Casale, con il tempo di 38:15. Il premio per la società con il maggior numero di atleti al traguardo è stato conquistato dalla ASD Caracciolo Runners.

L’evento ha visto la collaborazione di numerose realtà. Federico Mazzone, presidente dell’ONLUS GP2, ha evidenziato come “un evento così fortemente voluto dalla comunità dimostra quanto sia fondamentale il gioco di squadra per raggiungere grandi obiettivi“. Dello stesso avviso Giovanni Mauriello, Presidente del CSI Napoli, che ha ribadito “il valore di manifestazioni come questa per la promozione dello sport come strumento di crescita e aggregazione sociale sul territorio”.

All’evento e alla cerimonia di premiazione sono intervenute anche le istituzioni. Fabio Greco, presidente della 3a municipalità, ha parlato di “una giornata memorabile per Capodimonte, che ha mostrato il suo volto più bello, fatto di passione, storia e partecipazione“; gli ha fatto eco Paolo Ripoli, Assessore allo Sport della 3a municipalità che ha espresso il suo plauso: “Questa corsa rappresenta un modello virtuoso di come lo sport possa valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il tessuto sociale. Un’iniziativa da sostenere e replicare”.

La “Corsa di S. Anna” si è conclusa con il ringraziamento a tutto il team da parte degli organizzatori, guidati da Michele Lanza, con l’auspicio di rinnovare l’appuntamento anche il prossimo anno: Quest’idea, nata tra gennaio e febbraio 2025, ha affrontato momenti di difficoltà e incertezza. Ma come nella corsa e nella fede, è proprio sulle salite più ripide, quando manca il fiato, che si tira fuori il meglio di noi. Con la pazienza e la tenacia tipiche dei podisti, che si allenano con pioggia e sole cocente, siamo riusciti ad ottenere tutti i permessi necessari e a creare una rete di preziose collaborazioni con le associazioni podistiche”.

Successo ottenuto grazie anche al supporto di partner e sponsor, tra cui la Farmacia Procaccini per un evento dove sport e comunità continueranno a correre insieme anche in occasioni future.

