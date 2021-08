Prima giornata Serie A: invenduti il 40% dei biglietti

Il dato riportato da Repubblica.

Nel giorno del ritorno dei tifosi più di 60 mila biglietti sono rimasti invenduti, quasi il 40% di quelli acquistabili.

Nemmeno un sold out.

Circa 8 mila posti vuoti a San Siro, più di 5 mila sia all’Olimpico che al Maradona, a Torino per Toro-Atalanta sono stati quasi 10 mila i seggiolini che nessuno ha occupato.

In totale, sono stati 113.665 contro i possibili 178.550 i ticket staccati per le sfide, con Olimpico e Dacia Roma tra gli stadi più pieni in proporzione. Difficile sia solo colpa dell’avvio del campionato a una settimana da Ferragosto.

Le possibili cause da identificare tra le vacanze, il costo dei biglietti, la diffidenza verso gli eventi di “massa” per la questione covid.

Comments

comments