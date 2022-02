Primavera, Cioffi e Ambrosino trascinano gli azzurrini: Spal battuta 4-2 a Cercola!

Importante successo per la formazione Primavera del Napoli, che ha sconfitto la Spal nel 16esimo turno di campionato.

Al campo Arena di Cercola, gli azzurrini si sono imposti con il risultato di 4-2, trascinati dagli ispiratissimi Cioffi e Ambrosino: è il primo a trovare, al 15′, il gol che apre le marcature, al termine di una bella azione individuale. A fine primo tempo, gli ospiti agguantano il pari con Braams ma nella ripresa si scatena Ambrosino che, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, realizza una doppietta decisiva, prima del gol di Mercurio che chiude definitivamente i conti. Inutile, se non per la soddisfazione personale, la seconda rete di Braams, la cui doppietta non basta agli estensi. Gli azzurrini si portano, così, al quarto posto, con appena tre punti in meno rispetto a Cagliari ed Inter.

