Primavera – E’ 1-1 tra Napoli e Pisa

Il Napoli Primavera pareggia contro il Pisa nella 15esima giornata del campionato Primavera 2 al Campo “Piccolo” di Cercola.

Azzurrini che passano subito con una splendida punizione di Labriola: 1-0. Alla mezzora grossa occasione per D’Agostino ma il portiere respinge con un prodigio.

Nella ripresa, in avvio, pareggia il Pisa su azione d’angolo e colpo di testa di Gaffi. Da quel momento in poi è totale equilibrio fino al termine del match. Terzo risultato utile per gli azzurrini che, con due vittorie e un pareggio, proseguono la marcia verso la zona play off.

Napoli: Idasiak, Barba (64′ Barba), Spedalieri, Costanzo, Potenza, Virgilio, Cataldi (64′ Sami), Cioffi, Labriola (41′ Amoah, 64′ Vergara) D’Agostino, Furina (83′ Di Dona). All. Cascione.

Comments

comments