Primavera, il Napoli batte lo Spezia e stacca il pass per i playoff!

Importante successo per il Napoli, nel 22°esimo turno del campionato Primavera 2: gli azzurrini, battendo lo Spezia, si sono qualificati per i playoff promozione.

La società azzurra ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il commento alla partita: “Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 1-0 in trasferta nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Ferdeghini. Azzurrini che dopo un equilibrio iniziale sfiorano il gol con Spedaliere che ha la palla buona da pochi metri. Nella ripresa ancora Napoli vicino al gol con D’Agostino che tira alto da centro area. E’ il preludio al gol. Al 60′ Cioffi pesca Labriola che in diagonale infila l’angolo: 1-0. E’ il gol partita che porta il Napoli ai play off promozione”.

Comments

comments