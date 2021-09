Primavera, il Napoli crolla contro la Sampdoria: finisce 6-1 per i blucerchiati

Reduce dalla vittoria esterna sul Bologna, la Primavera del Napoli è stata pesantemente sconfitta dai pari età della Sampdoria, all’esordio casalingo stagionale.

Gli azzurrini sono usciti con le ossa rotte dalla sfida disputata a Cercola, con i liguri che si sono imposti con un netto 6-1: i giovani blucerchiati avevano chiuso la prima frazione in vantaggio di due reti, segnate rispettivamente da Yepes Laut e Polli. Nel secondo tempo, i ragazzi di Frustalupi accorciano le distanze al 53′, con Costanzo, e vanno ad un passo dal 2-2, con una ghiotta occasione fallita da Ambrosino al 76′. Tre minuti più tardi, la Sampdoria, che al 73′ era rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bonfanti, trova la rete del 3-1 con un colpo di testa di Aquino su azione da calcio d’angolo, per poi dilagare trovando altri tre gol negli dieci ultimi minuti (a segno Di Stefano, Paoletti e Leonardi).

