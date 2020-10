Primavera, il Napoli esce sconfitto nella prima di campionato

Poco fa si è conclusa la prima partita di campionato degli azzurrini della Primavera del Napoli. Purtroppo è arrivata la prima sconfitta.

Il Lecce si è imposto per 4 a 1 sugli azzurrini di Cascione al Centro Sportivo Kick Off di Lecce. Il primo tempo si è chiuso con un 2 a 0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Pinto e Oltremarini; nel secondo Oltremarini trova altre due reti per il suo Lecce firmando anche una personale tripletta.

Prima del 4 a 1 finale, gli azzurrini di Cascione accorciano grazie al gol di Ambrosino. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed il Napoli subisce la prima sconfitta del campionato Primavera 2.

